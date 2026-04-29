Başkent Tahran'da bir kez daha yeni lidere bağlılık töreni düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da bir kez daha yeni lider Mücteba Hamaney'e bağlılık için yürüyüş töreni düzenlendi

İmam Hüseyin Meydanı'ndan başlayıp Azadi Meydanı'na kadar uzanan yürüyüşe ellerinde bayraklarla on binlerce İranlı katıldı.

Yürüyüş sırasında ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılırken ABD Başkanı Donald Trump'ın karikatürlerinin yer aldığı dövizler taşındı.

Özellikle İmam Hüseyin Meydanı'nda kurulan sahnede askeri kıyafet giyen çocuklar askeri marşlar okudu.

Yürüyüşün gerçekleştirildiği caddelerde zaman zaman füze maketlerinin olduğu görüldü.

Yeni lidere bağlılık sloganlarının da atıldığı yürüyüş sırasında İmam Rıza'nın doğum yıldönümü de kutlandı.