Başkent Mimarlık Günleri Ödül Töreni Gerçekleştirildi

(ANKARA) - Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen "Başkent Mimarlık Günleri" kapsamında verilen mimarlık ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede Anka Haber Ajansı, "Mimarlık Haberciliğine Katkı" ödülüne değer bulundu.

CerModern'de gerçekleştirilen tören, "Cumhuriyet Dönemi Bina Kimlikleri Sergisi"nin açılışıyla başladı. Sergi açılışının ardından düzenlenen kokteylde katılımcılar bir araya gelirken, gecenin devamında farklı alanlarda mimarlığa katkı sunan kişi ve kurumlara ödülleri takdim edildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Derya Başyılmaz, törene sağlık sorunu nedeniyle katılamazken, gönderdiği mesajda, "Değerli konuklar, Başkent Mimarlık Günleri Ödül Töreni'nde ani gelişen sağlık nedenleri dolayısıyla aranızda bulunamadığım için büyük üzüntü duyuyorum. Bu anlamlı törende emeği geçen tüm kurum ve kişileri içtenlikle kutluyor, ödül sahiplerini yürekten tebrik ediyorum. Mimarlık kültürüne ve katkı sunan herkese teşekkür ederken, başarılı bir tören diliyorum. Sağlık ve barış dolu günlerde yeniden görüşmeyi umut eder, saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

Törende sırasıyla Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Yüksek Mimar Sayın Mehmet Burak Konkan, Başkent Mimarlık Günleri Koordinatörü ve Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Sayın Zeynep Taş Gökdoğan, Şube Başkan Yardımcısı Yüksek Mimar Sayın Oğuzhan Bozdağ konuşma yaptı.

Törende takdim edilen ödüller şöyle sıralandı:

Yaşam Boyu Mimarlığa Katkı: Mimar Sinan Özel Ödülü: Prof. Dr. Sare Sahil ve Erkut Şahinbaş

Çağdaş Mimarlığa Katkı: Şevki Vanlı Ödülü: Semra Uygur ve Özcan Uygur

Koruma Alanına Katkı: Emra Madran Ödülü: Prof. Dr. Zeynep Ahunbay

Kültürel Mirasa Katkı: Turgut Cansever Ödülü: Nevzat Sayın

Yerel Mimariye Katkı: Arif Hikmet Koyunoğlu Ödülü: ANB Mimarlık'tan Umut Bilgiç

Cumhuriyet Şehirciliğine Katkı: Jansen Ödülü: Emir Osmanoğlu

Mimarlık Yayın Hayatına Katkı: Zeki Sayar Ödülü: Yapı.com.tr

Mimarlık Dijital Bilgi Birikimine Katkı: Abidin Mortaş Ödülü: Rabia Çelik

Mimarlık Haberciliğine Katkı Ödülü: ANKA Haber Ajansı

İz Bırakan Genç Mimar Ödülü: Semiha Tekman

Kent Odaklı Mimarlık Ödülü: Ege Çakır- Cemre Önertürk

İlham Veren Genç Mimar Ödülü: Beyzanur Koç

Sürdürülebilir Mimari Ödülü: Rümeysa Bilen

Yeniden İşlevlendirme Ödülü: Halil Baha Akyar