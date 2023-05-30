Başkent için afet düzeyinde yağış uyarısı! Tüm izinler kaldırıldı

Dün aniden bastıran sağanağın vatandaşlara zor anlar yaşattığı Ankara'da bugün kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara'da aynı anda afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ankara için sarı kodu uyarı yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bugün kentte beklenen yerel kuvvetli yağışların aynı anda "afet düzeyinde" olacağı bildirildi.

EKİPLERİN TÜM İZİNLERİ KALDIRILDI

Bu açıklamanın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Açıklamada, "Bugün Ankara'da aynı anda afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırılmıştır"

TÜM BİRİMLER TEYAKKUZ HALİNDE

Açıklamada ayrıca, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün yerel kuvvetli yağışların gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.