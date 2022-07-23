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Başkasının verdiği ekmeği yemedi, iş yeri sahibini bekledi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Kayalık Mahallesinde bulunan bir markete fırıncı sabah saatlerinde kasalarla ekmek bıraktı. Yanına gelen köpeğe ekmek veren işçi aracına binerek uzaklaştı. Köpek ise ağzı ile aldığı ekmeği kaldırıma bırakarak başında beklemeye başladı. Yaklaşık 45 dakika sonra iş yerini açmaya giden Ayhan Akın yerden ekmeği alarak köpeğe verdi. Market sahibinin verdiği ekmeği ağzı ile alan köpek yolun karşısında bulunan yuvasına gitti.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Reşadiye Tokat Güncel Haberler

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