Başkanlık Koltuğu Çocuklara Devredildi
Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu ilkokul 4. sınıf öğrencisi Galip Kılıç'a devretti. Temsili olarak koltuğa oturan Kılıç, ilçede yapacağı projeleri anlattı.
Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu ilkokul 4. sınıf öğrencisi Galip Kılıç'a devretti.
Şimşek, Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Galip Kılıç'ı makamında kabul etti.
Temsili olarak Şimşek'in koltuğuna oturan Kılıç, ilçede yapacağı projeleri anlattı.
Kaynak: AA / Ahmet Başğen - Güncel