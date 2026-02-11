Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkan Yılmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Yılmaz, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını, "Haber" kategorisinde de Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı kareyi seçti.

Oktay Yılmaz, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar" fotoğrafını tercih etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafını oylayan Yılmaz, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" başlıklı karesini seçti.

Yılmaz, AA muhabirine, fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Üretimleri dolayısıyla Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansının her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında biz de kendi tercihlerimizi kullandık. 6 farklı kategoride 112 fotoğraftan oluşan seçkide gördüğümüz kadarıyla 2025'e damga vuran, tarihi olaylar Filistin'de gerçekleşmiş. Gazze'deki açlık dramı, insanların mücadelesi ve umudu fotoğraflara büyük ölçüde yansımış."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.