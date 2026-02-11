Haberler

Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025'e damga vuran fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkan Yılmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Yılmaz, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını, "Haber" kategorisinde de Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı kareyi seçti.

Oktay Yılmaz, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar" fotoğrafını tercih etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafını oylayan Yılmaz, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" başlıklı karesini seçti.

Yılmaz, AA muhabirine, fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Üretimleri dolayısıyla Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansının her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında biz de kendi tercihlerimizi kullandık. 6 farklı kategoride 112 fotoğraftan oluşan seçkide gördüğümüz kadarıyla 2025'e damga vuran, tarihi olaylar Filistin'de gerçekleşmiş. Gazze'deki açlık dramı, insanların mücadelesi ve umudu fotoğraflara büyük ölçüde yansımış."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Yerlikaya duygusal sözlerle görevi Mustafa Çiftçi'ye bıraktı

İçişleri'nde devir teslim! Ali Yerlikaya duygusal sözlerle veda etti
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu

Ağırlaştırılmış müebbet istenmişti! İşte ünlü menajere verilen ceza
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İranlı üst düzey ismin kıyafeti yaptığı kritik görüşmelerin önüne geçti

Kritik görüşmenin önüne geçen ceket
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler

Pezeşkiyan'dan İran'daki protestoların seyrini değiştirecek sözler
Epstein dosyasında sansürlenen 'zengin ve güçlü' 6 kişi deşifre oldu

Dünya şokta! Epstein dosyasında sansürlenen 6 ünlü isim deşifre oldu
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özel'den çarpıcı Akın Gürlek yorumu: Yarın sabah daha zor olacak
İranlı üst düzey ismin kıyafeti yaptığı kritik görüşmelerin önüne geçti

Kritik görüşmenin önüne geçen ceket
Ünlü oyuncudan rol arkadaşı Arslan'a duygusal veda

Ünlü oyuncudan rol arkadaşı Arslan'a duygusal veda
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net

Yeni İçişleri Bakanı'nın sokak köpekleri konusunda tavrı net