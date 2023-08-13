Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer aşure etkinliklerine katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Mezitli Alevi Kültür Derneği ve Adıyaman Yaylakonak Balyan Derneği'nin düzenlediği aşure etkinliklerine katıldı. Etkinliklerde aşure lokması vatandaşlarla paylaşıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, önce Mezitli Alevi Kültür Derneği'nin ardından da Adıyaman Yaylakonak Balyan Derneği'nin düzenlediği aşure etkinliklerine katılarak aşure lokmasını vatandaşlarla paylaştı.

Mezitli Alevi Kültür Derneği'nde düzenlenen etkinliğe Başkan Seçer ve Meral Seçer'in yanı sıra Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Hasan Ufuk Çakır, Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) İnanç Kurulu üyesi ve Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz, Mezitli Alevi Kültür Derneği Başkanı Ferdi Koç, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çerağ uyandırılması ile başlayan etkinlik, deyişler eşliğinde semah dönülmesi ile devam etti. Ardından gülbeng okunarak aşure duası yapıldı. Etkinlik, Renkler ve Diller Korosu tarafından deyişler seslendirilmesi ve dernek tarafından misafirlere aşure ikram edilmesiyle sona erdi.

Ardından Adıyaman Yaylakonak Balyan Derneği'nin düzenlediği aşure etkinliğine katılan Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, burada vatandaşlarla bir araya geldi.Etkinliğe; CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Hasan Ufuk Çakır, Adıyaman Yaylakonak Balyan Derneği Başkanı Ali Döndaş, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, aşure duasının okunmasının ardından aşure ikramı ve deyişlerin seslendirilmesi ile sona erdi.