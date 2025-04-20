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Başkan Topaloğlu, Vatandaşların Sorularını Yanıtladı

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Samsun'un 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında mahalle sakinlerinin sorularını yanıtlayarak, yerel sorunları dinledi.

Samsun'un 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, vatandaşların tek tek sorularını cevapladı.

Topaloğlu, partisinin Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programa katıldı.

İlçenin Çandır Mahallesindeki etkinlikte Topaloğlu, vatandaşların tek tek sorularına yanıt verdi.

Etkinlikte vatandaşlar ise mahallelerinin sorunlarını belediye başkanına iletme fırsatı yakaladı.

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Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel
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