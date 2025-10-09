Haberler

Başkan Sopacı, Çerkeş'teki İyileştirme Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, ilçedeki yürüyüş yolları, parklar ve okulların bahçelerini inceleyerek yenileme çalışmalarına yönelik talimatlar verdi. Güvenlik kameraları ile parkların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, ilçedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Sopacı, beraberindeki birim müdürleri ile ilçedeki yürüyüş yolu, park ve bahçeler ve okul bahçelerinde incelemelerde bulunarak yıpranan bölgelerin yenilenmesi talimatını verdi.

Parklardaki güvenliği artırmak ve parklara zarar verenleri tespit etmek amacıyla belirlenen alanlara da güvenlik kamerası takılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
