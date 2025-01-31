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Başkan Sekmen, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Seçim Yaptı

Başkan Sekmen, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Seçim Yaptı
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak birçok kategoriye oy verdi. Sekmen, özellikle siyasi mesajlar içeren fotoğrafları beğendiğini belirtti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sekmen, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğraflar hakkında AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur'dan bilgi aldı.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" fotoğraflarını seçen Sekmen, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğrafını seçen Sekmen, "Spor" kategorisinde ise tercihini Mustafa Yalçın'ın "Tribünde protesto" karesinden yana kullandı.

Sekmen, tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, "Fotoğraflar birbirinden güzel, biraz daha siyasi mesaj veren fotoğrafları beğendim. Anadolu Ajansını ve şu anki yöneticilerinin sahip olduğu milli ve yerli fikirleri takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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