Başkan Sarıkurt, Vatandaşlarla Öğle Yemeği Yedi ve Halk Oyunları Ekibini Tebrik Etti

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Kent Lokantasında vatandaşlarla öğle yemeği yedi.

Sarıkurt, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

Kent Lokantasının, vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlayan, sıcak bir ortamda kaliteli yemekler yiyebildikleri sosyal bir alan olduğunu belirten Sarıkurt, "Amacımız, her kesimden vatandaşımızın rahatlıkla ulaşabileceği, sağlıklı ve lezzetli yemekler sunmak. Bugün de hemşerilerimizle birlikte burada öğle yemeğimizi yedik, sohbet ettik, onların taleplerini dinleme fırsatı bulduk. Sosyal belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biri olan Çorlu Belediyesi Kent Lokantamızın her geçen gün artan bir ilgiyle hizmet vermeye devam etmesinden mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Sarıkurt'tan ziyaret

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, il ve bölge birincisi Çorlu Melahat Kozar İlkokulu halk oyunları ekibini tebrik etti.

Sarıkurt, Çorlu Halk Eğitim Merkezinde çalışmalarını sürdüren ekibe ziyarette bulundu.

Öğrencilerin başarılarından memnuniyet duyduğunu belirten Sarıkurt, "Halk oyunları ekibimizi gönülden kutluyorum. Sergiledikleri bu üstün performans ve elde ettikleri başarı, geleceğimiz olan çocuklarımızın ne kadar yetenekli ve azimli olduğunu bir kez daha gösterdi. Onlara Türkiye şampiyonası yolunda başarılar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum." diye konuştu.