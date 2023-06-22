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Başkan Şahin, Hakim Sertaç Yıldırım ile nişanlısının nikahını kıydı

Başkan Şahin, Hakim Sertaç Yıldırım ile nişanlısının nikahını kıydı

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Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Hakim Sertaç Yıldırım ile nişanlısı Merve Bükün'ün nikahını kıydı.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Hakim Sertaç Yıldırım ile nişanlısı Merve Bükün'ün nikahını kıydı.

İlçede görev Yıldırım ile nişanlısı Merve Bükün için belediyede nikah töreni düzenlendi.

Başkan Şahin'in kıydığı nikahta Kaymakam Metin Eyyüpkoca ve Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Halil Çayan ile eşi Derya Çayan, çiftin nikah şahidi oldu.

Kaynak: AA / Bilal Okuducu - Güncel

Davut Şahin Hakim Güncel Haberler

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