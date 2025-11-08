Haberler

Başkan Palancıoğlu, Mektep Melikgazi Öğrencileriyle Buluştu

Güncelleme:
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu öğrencileriyle kariyer inceleme dersinde bir araya gelerek, tecrübelerini paylaştı ve gençlere tavsiyelerde bulundu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, tarihi Filinta Konağı'nda gerçekleştirilen "kariyer inceleme" dersinde öğrencilere hayatından ve tecrübelerinden bahsetti.

Palancıoğlu, öğrencilerin Mektep Melikgazi'de alanda uzman birçok kişiden eğitim aldığını ifade etti.

Söyleşi, konferans ve tiyatro gibi birçok etkinliğin öğrencilerin eğitimine katkı sağladığını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Birkaç tavsiyede bulunacak olursak, hayatınızda her zaman ne yapıyorsanız yapın, en iyisini yapmaya özen gösterin. Kendine güvenen istikrarlı gençlerin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Başarmak için çok çalışmalı ve azimli olmalısınız. Ülkeniz için her zaman en iyisini düşünün ve yapın. Türkiye'nin geleceği siz başarılı gençlerin elinde. Çok gezen de çok okuyan da her zaman iyi bilir. Yıllar çok hızlı geçiyor, o yüzden zamanı çok iyi değerlendirmek lazım. Kendinize güveniniz tam olsun, özgüvenli olun. Bir yabancı dil muhakkak öğrenmelisiniz. Farklı ülkeleri gezin, bol bol kitap okuyun, sanatla ve sporla ilgilenin."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
