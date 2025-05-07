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Başkan Palancıoğlu, Kocatepe Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Palancıoğlu, Kocatepe Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' uygulaması kapsamında Kocatepe Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" uygulaması kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, program kapsamında Kocatepe Mahallesi'nde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle vatandaşların ihtiyaç, öneri ve taleplerini dinledi.

"Mobil Başkan" uygulaması kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Palancıoğlu, ilçede yaşayan vatandaşlarla birebir iletişim kurmayı önemsediklerini belirtti.

Bu programlardaki amaçlarının sorunları yerinde dinleyerek çözüme ulaştırmak olduğunu ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizde vatandaşlarımızla birebir buluşarak teknik ekibim, müdürlerim ve başkan yardımcılarımla halkımızın isteklerini dinleyerek notlarımızı alıyoruz, ihtiyaçları belirlemeye çalışıyoruz. Kocatepe Mahallesi sakinlerimizle bir araya gelerek mahallelerine yapılması istenilen çeşitli konularda istişarelerde bulunduk. Amacımız, hemşehrilerimizin talebini yerinde dinleyerek çözüm üretmek. Bu tür görüşmelerle hizmetlerimizi vatandaşlarımızın gerçek ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. En acil olan ihtiyaçları hizmet belediyeciliği kapsamında yapıyoruz. Türkiye'de en çok yatırım ve hizmet yapan belediyelerin başındayız. Mahalledeki taleplerin yerine getirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için belediye olarak gerekli çalışmalarımız sürecek.

Kocatepe Mahallesi Muhtarı Hüsnü Demirtaş ise, "Mahallemize gelerek vatandaşlarımızın birebir taleplerini dinleyen Mustafa Palancıoğlu başkanımıza teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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