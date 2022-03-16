Başkan Özyiğit "Yıl sonuna kadar 25 bin ton asfalt serimi yapacağız"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Fuat Morel Mahallesi'nde başlayan yeni dönemin ilk asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaldırım, yol bakım ve onarım ile yeni yol açma çalışmalarını sürdüren Mersin Yenişehir Belediyesi, mevsim normalleşmesi ile birlikte asfalt serim çalışmalarına da başladı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşlar kullanışlı yollara kavuşurken, Fuat Morel Mahallesi 28161 numaralı sokakta başlayan çalışmaları inceleyen Başkan Abdullah Özyiğit, yıl sonuna kadar 25 bin ton asfalt serimi yapacaklarını söyledi.

"Doğadan aldığımızın karşılığını vermemiz gerekiyor"

Asfalt ile birlikte doğaya bir zararın söz konusu olduğuna dikkat çeken Başkan Özyiğit, doğadan aldıklarımızın yerine ağaçlar dikerek, yeni yeşil alanlar oluşturduklarını da söyledi.Başkan Özyiğit, "2022 yılı için asfalt uygulamalarımıza Fuat Morel Mahallemizde başladık. Havaların yağışlı olması faaliyete geçmemizi engelledi. Havaların düzelmesiyle birlikte asfalt yaparak, yol yapım ve kaldırım çalışmalarını da gerçekleştireceğiz. Umut ediyorum ki planlamamız doğrultusunda 25 bin ton asfaltı uygulamış olacağız. Bir yandan iyi bir şey yapıyoruz ama maalesef doğaya verdiğimiz bir zarar da söz konusu. Döktüğümüz her asfalt ve beton doğadan almak demek, onun da karşılığını vermemiz gerekiyor. Yeni ağaçlar dikerek, ormanlık alanlar ve yeşil alanlar oluşturmalıyız ve Yenişehir'de bunu yapıyoruz.İklim aleyhine oluşturduğumuz durumu lehimize çevirmemiz gerekiyor. Doğadan aldığımızın yerine koymak duyarlı ve planlı çalışmamızla mümkün. Bu doğrultuda çalışıyoruz"diye konuştu.

Bültenler / Güncel