Başkan Özkan'dan 18 Mart mesajı

ÇANAKKALE (Bültenler) - Aziz Türk milletinin, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tuttuğunu anımsatan Başkan Ali Özkan, Çanakkale Zaferi ile tarihe altın harflerle kazınan bir kahramanlık destanı yazıldığını vurguladı.

Vatan sevgisinin ve iman gücünün en üst safhada ortaya konulduğu Çanakkale Zaferi'nde, bir milletin zorluklara ve yokluklara rağmen tüm dünyaya örnek bir mücadele sergilediğini anımsatan Özkan, geçmişten beri birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelen milletimizin, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini söyledi.

Tarihimizin önemli dönüm noktası

Başkan Özkan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Çanakkale; bizleri millet, bu toprakları da vatan kılan mühürlerin başında gelmektedir. Bizlere emanet edilen bu kutsal vatan topraklarında; gurur ve onurla bağımsız bir hayat sürdürüyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi ve şehitlerimizin aziz hatırası, ilk günkü gibi millet olma şuurumuzu canlı tutan en büyük ilham kaynağımızdır. Bir ulusun kuruluş kıvılcımını yakan ve bu uğurda hiç düşünmeden canlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi; bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyorum."

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