Başkan Özdemir, Vatandaşlarla Buluştu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik İnönü Mahallesi Fuzuli Parkı'nda gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, Özdemir'e, ulaşım, altyapı eksiklikleri, çevre düzenlemeleri, sosyal hizmetler ve gençlere yönelik projeler hakkında sorular yöneltti.

Özdemir, belediyeciliğin bina ve yol yapmakla sınırlı olmadığını belirtti.

Anlayışlarında, halkla el ele vererek şehir yönetmenin esas olduğunu kaydeden Özdemir, "Bu tür buluşmalar bizim için yol göstericidir. Vatandaşlarımızdan gelen her fikir ve öneri bizim için kıymetlidir. Hizmetler masa başında değil, sahada halkla iç içe üretilmeli. Bu tür toplantılar düzenli olarak devam edecek ve her mahallede vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.