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Başkan Özcan, Gümerdiğin Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Özcan, Gümerdiğin Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu
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Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Gümerdiğin Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşların sorunlarını dinleyip hizmetlerini anlattı. Toplantıların her mahallede yapılacağını belirtti.

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan vatandaşlarla bir araya geldi.

Gümerdiğin Mahallesinde Gümerdiğin Kültür ve Dayanışma Dernek binasında düzenlenen toplantıda, Belediye Başkanı Faik Özcan vatandaşların sorunlarını dinledi ve yanıtladı.

Görev süresince yapılan hizmetleri vatandaşlara anlatan Özcan, vatandaşların talep ve şikayetlerini de dinledi.

Bu tür toplantılara her mahallede yapmayı planladıklarını dile getiren Özcan, yapılan toplantıların verimli geçtiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Güncel
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