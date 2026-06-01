5 bin zeytin fidanı dağıtıp, oğlunun düğününe çağırdı

BURDUR'un Bucak ilçesinde Kızılkaya beldesinin Belediye Başkanı İlkay Güngör , oğlunun düğünü için davetiyelerle birlikte 5 bin zeytin fidanı dağıttı.

Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör ve eşi Mürüvvet Güngör'ün oğlu Bahaettin ile Özgül-Abdurrahman Gündeşlioğlu çiftinin kızı Ela'nın düğün davetiyelerinin yanında konuklara zeytin fidanı da dağıtıldı. Davetiyede yer alan mesajda, "Hatıramız olarak takdim ettiğimiz zeytin fidanının sevginizin, bereketin ve kök salan bir birlikteliğin simgesi olmasını diliyoruz" ifadesi yer aldı. Çevre bilincine dikkati çekmek amacıyla dağıtılan 5 bin zeytin fidanının farklı bölgelerde, toprakla buluşmasının hedeflendiği belirtildi. Ela ve Bahaettin çiftinin düğün merasimi, 13 Haziran'da yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı