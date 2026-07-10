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Belediye başkanı makam odasının balkonundaki güvercin ailesine sahip çıktı

Belediye başkanı makam odasının balkonundaki güvercin ailesine sahip çıktı
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, makam odasının balkonunda yumurtadan çıkan iki güvercin yavrusunun bakımını üstlendi. Yavruları büyütüp doğaya salacaklarını belirten Çetinkaya, hayvan sevgisine vurgu yaptı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, makam odasının balkonuna yavrulayan güvercin ve yavrularının bakımını üstlendi.

Çetinkaya, AA muhabirine, makam odasının balkonunda bir süredir güvercin ailesi beslediklerini söyledi.

İki yavruya isim aradıklarını, onları büyüyene kadar ağırlayacaklarını belirterek, "Büyüteceğiz, besleyeceğiz, sonra da doğaya salacağız. Şu an keyifleri yerinde. Daha düne kadar yumurtanın içindeydiler. Aslında bize de mutluluk oluyor." diye konuştu.

Balkonda ilk önce yumurtaları fark ettiklerini anlatan Çetinkaya, "Yumurtaları fark ettikten sonra makam odasının balkona çıkış yerini kapatmıştık bir süre. Baktık anne sürekli gelip gidiyor, kuluçkaya yatıyor üzerine. Şimdi çok şükür sağlıklı şekilde iki güvercinimiz oldu. İki taneydiler, dört olduk." ifadelerini kullandı.

Güvercinlere tahıl ürünleri verdiklerini dile getiren Çetinkaya, "Bizden ziyade şu an anneleri besliyor. Biz anneyi besliyoruz, yavrularını da annesi besliyor." dedi.

Çetinkaya, hayvanları sevdiğini belirterek, "Burada da nasip ayağımıza geldi. Orman yangınından kurtarılan saksağan vardı, onu da burada misafir etmiştik. Doğadaki her canlıya saygı duyacağız, bu böyle." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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