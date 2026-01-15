Haberler

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay basın mensuplarıyla bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek ilçedeki projeleri anlattı.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Kozay, bir otelde düzenlenen programda, ilçede yaptıkları çalışmaları ve planladıkları projeleri anlattı.

Basın mensuplarının, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Kozay, "Geçmişten bugüne emek vermiş ve aramızdan ayrılan basın emekçilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Kalemi, objektifi ve emeğiyle kentimize değer katan tüm gazetecilerimize sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum." dedi.

Kozay, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

Arkadaşına para yollayan Osimhen bin pişman oldu
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay
İstanbul'da afiş polemiği! AK Parti'den iddialara net yanıt geldi

İstanbul'da afiş polemiği! AK Parti'den iddialara net yanıt geldi