Başkan Gürkan'dan Fırıncılar Odasına ziyaret

MALATYA (Bültenler) - Yapılan olağan Genel Kurul Toplantısından sonra güven tazeleyerek göreve yeniden seçilen Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yaptığı ziyaretten dolayı memnun olduklarını dile getiren Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, Başkan Gürkan'ın her zaman Malatya esnafının yanında olduğunu vurgulayarak, "Sayın Başkanımız her zaman yanımızda olmuştur. Esnafın içinden biri olarak Malatya esnafının sorun ve sıkıntılarını yakinen bilmekte ve bu sorunların çözümü noktasında sürekli odamızla ve esnafımızla istişare halindedir" dedi.

MEGSAŞ'ın Amacı Fırıncı Esnafımıza Rakip Olmak Değildir

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Fırıncılar bizim paydaşımızdır. Aynı yolda yürüdüğümüz ve şehrin geleceği açısından da birlikte hareket ettiğimiz odalarımızdan bir tanesidir. Büyükşehir Belediyemiz Şirketlerinden olan MEGSAŞ'ın amacı fırıncı esnafımıza rakip olmak değil ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ucuz ekmek satışı yapmaktır. Aksine biz özel teşebbüsün, özel müteşebbisin ve bu tür esnafımızın önünü açmak onları desteklemek gibi bir sorumluluğumuz var. Sadece bizim Esenlik Marketlerimiz olsun, MEGSAŞ'ımız olsun fiyat istikrar ve dengesinin oluşturulması anlamında yerel yönetimin bir argümanı olarak değerlendirmemiz lazım.

Son süreç içerisinde özellikle un ve diğer girdi maliyetlerinin artmasının ekmek fiyatlarını olumsuz yönde etkilediğini biliyorum. İnşallah ekmek imalatındaki girdilerde fiyat istikrarı kısa süre içerisinde sağlanır ve fırıncı esnafımızda rahat bir nefes alır.Fırıncı kardeşlerimize askıda ekmek uygulamasını aksatmadan devam ettirdikleri için teşekkür ediyorum. Bu uygulamayla Malatya'da bir destan yazıyorlar. Askıda ekmek olmasa dahi fırınlara gidenlerin boş döndüğüne bizler rastlamadık. Bu anlamda fırıncılarımızın bu fedakârlıklarını oda başkanımız şahsında tebrik ediyorum. Esnafımız ne kadar güçlü olursa, şehrimiz o kadar güçlü olur. Biz bunun farkındayız. Dolayısıyla fırıncı esnafımızı ve diğer esnaflarımızı güçlendirmek ve önlerindeki engellerin kaldırılmasından sorumlu olduğumuzun farkındayız" diye konuştu.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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