Başkan Gürkan, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı

ANNLERİMİZİN GURUR DUYACAKLARI EVLATLAR OLMAK ONLAR İÇİN EN BÜYÜK MUTLULUKTUR

Başkan Gürkan yayımladığı mesajında şunlara yer verdi:

"Bir toplumun geleceği, her şeyden önce aile kurumunun sağlam temeller üzerinde yükselmesine bağlıdır. Toplumun temelini inşa eden annelerimiz, ayrıca aile olma konusunda mutluluk, huzur, sevgi, saygı ve barış dolu ortamların mimarlarıdır. En saf ve temiz duygularıyla bizleri karşılıksız sevginin en güzel örneğini göstererek yetiştiren, hayatımıza ışık tutan ilk öğretmenimiz, en değerli varlığımız annelerimiz, aynı zamanda ailenin ve toplumun temelini oluşturan mihenk taşıdır.

Cenneti annelerin ayakları altında gören bir inancın mensupları olan bizler de ülkemizin ve milletimizin huzurlu, mutlu bir geleceğe ulaşabilmesi için annelerimize gereken ilgi, alaka ve saygıyı gösterme noktasında özenli davranmalıyız. Annelerimize bizlere vermiş oldukları emeklerin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, annelerimiz için en büyük mutluluktur. Annelerimizi sadece anneler gününde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız.

Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere bütün annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum."

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