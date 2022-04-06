Başkan Gürkan AA'nın kuruluşunun 102. yıldönümünü kutladı - Haberler

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Başkan Gürkan AA'nın kuruluşunun 102. yıldönümünü kutladı

Bültenler - Güncel
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Başkan Gürkan AA'nın kuruluşunun 102. yıldönümünü kutladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Anadolu Ajansının 102. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

MALATYA (Bültenler) - GELİŞMİŞ HABER ALMA AĞI SAYESİNDE GELİŞMELERİ ANINDA AYAĞIMIZA GETİRMEKTEDİR

Başkan Gürkan yayımladığı mesajda, Anadolu Ajansı'nın sadece ülkemizin değil, dünyanın önde gelen haber ajanslarından biri olduğunu belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan mesajında şunları dile getirdi:

"Kurulduğu günden bu yana geçen 102 yıllık süre içerisinde, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaşanan gelişmeleri doğru, tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde bizlere ulaştıran Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yıldönümünü en içten duygularımla tebrik ediyorum.

Anadolu Ajansı, hızlı bilgi akışının yanısıra doğru ve tarafsız haber anlayışıyla da bu alandaörnek olmaktadır. Bugün Türkiye'nin ve dünyanın hemen her noktasında sahip olduğu geniş haber alma ağı vasıtasıyla gelişmeleri anında insanlarımızın ayağına getiren Anadolu Ajansını takdir ediyor, ajans yöneticileri başta olmak üzere tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Bültenler / Güncel

Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansı, Malatya, Güncel, Haberler

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