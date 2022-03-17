Başkan Gümüş Sözünü Tuttu "İkiz Kızlar Artık Okula Güvenle Gidebilecek"

Belediye ekipleri 5 kilometrelik yolda dün sabah itibariyle iş makineleri ile yol tesviye çalışmalarına başladı. Nehir ve Irmak İnce yol çalışmasının ardından okuluna artık daha güvenli ve rahat bir şekilde gidebilecekler.

Menteşe Belediyesinin Mart Ayı meclis toplantısında da gündeme gelen ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün gerekeni yapacağız sözünü verdiği Yemişendere Mahallesi Kozağaç mevkisinde ki bozuk yol da çalışmalara başlandı. Belediye ekiplerince her yıl bakımı yapılan fakat zorlu geçen kış ayında tekrar bozulan ve tahrip olan yol da tesviye çalışmaları yapılıyor.

GÜMÜŞ: "YOL ÇALIŞMASI KISA ZAMANDA TAMAMLANACAK"

Başkan Gümüş Nehir ve Irmak'ın eğitimlerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Hiçbir çocuk eğitimlerinden uzak kalamaz. Özellikle kız çocuklarımızın okuması çok önemli. Ben de bir kız babasıyım. O yüzden durumu öğrenir öğrenmez buradaki bozuk yolu meclisimizde gündeme aldık ve akabinde çalışmalara başladık. Ekiplerimiz bu bölge ve yol da zaten her yıl gerekli çalışmaları yapıyor. Fakat bu kış çok zorlu geçti. Kar yağışları, yağmurlar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Bu nedenle yol bozuldu ve tahrip oldu. İnce Ailesiyle ve muhtarımızla yaptığımız görüşme sonrasında ekiplerimiz bu yolu yapmak için iş programına aldı. Şuan ekiplerimiz kar yağışı ve yağmur nedeniyle bozulan 5 kilometrelik yolda çalışmalarına devam ediyorlar. Dün başlayan yol tesviye çalışmaları kısa zamanda tamamlanacak.Yolun tamamlanmasının ardından ikiz kızlarımız Nehir ve Irmak okullarına artık daha rahat ve güvenli bir şekilde gidebilecekler. Bizim için çocuklarımızın eğitimleri her şeyden önemli." dedi.

Yemişendere Mahallesi Kozağaç mevkisinde 5 kilometrelik yolda dün sabah itibariyle başlayan çalışmaların 1 hafta içinde tamamlanması hedefleniyor.

BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kızlarının artık okula daha rahat bir şekilde gelip gideceklerini belirten Nehir ve Irmak İnce'nin babaları Muzaffer İnce, "Daha önce okula zorla götürüp, getiriyordum. Şimdi yol yapılınca okula daha rahat bir şekilde gidecekler. Çocuklarım böylelikle akşamda sabahta yanımda olacak. Belediyemizden Allah razı olsun." dedi.

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