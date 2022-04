Başkan Dutlulu muhtarlarla iftar sofrasında buluştu

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Büyük Salon'da düzenlenen iftar programına katılan tüm muhtarlar ile sohbet etme imkanı bulan Başkan Besim Dutlulu, birlik ve beraberliklerinin daim olmasını diledi.

İftar programa Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı, Tuncay Engin, Bedri Türk ve muhtarlar katıldı.

İftar programında konuşan Başkan Dutlulu, "Belediye Başkanı olarak seçildiğim ilk günden beri Akhisar için nasıl daha iyi hizmet edebilirim, Akhisar'da nasıl daha güzel işler yapabiliriz diye düşündük ve bu gayretle çalışmalarımızı sürdürdük. Bunu yaparken de en önemli destekçimiz muhtarlarımız oldu. Hemen hemen her işimizde muhtarlardan görüş, fikir ve destek aldık. Muhtarlarımızın demokrasi için en önemli bileşenlerinden olduğunu düşünüyoruz. Bu bakımdan da muhtarlarımız ile çalışmaya devam edeceğiz. Her köye, her mahalleye herkese eşit hizmet ettik; siyasetideğil, kardeşliği ve çalışkanlığı esas aldık. İlk günden beri sağladığımız bu birlik ve beraberliğimizin her zaman devam etmesini dilerim. Allah tutulan tüm oruçlarımızı ve dualarımızı kabul eylesin. Hayırlı Ramazanlar" dedi.

Bültenler / Güncel