Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Vezirköprü'de muhtarları dinledi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü'de muhtarlarla bir araya gelerek mahallelere ilişkin talep ve sorunları dinledi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil ile mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sorunları ve taleplerini Başkan Doğan'a iletti. Toplantıya teknik ekibiyle katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, iletilen konuların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Toplantı, karşılıklı değerlendirme ve istişarelerin ardından sona erdi.