Adana'da Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli'yi bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, sağanak yağış sonrası yaşanan taşkın bölgelerinde incelemelerde bulundu. Yolların kapandığını ve sular altında kalan alanları bildirdi.

BAŞKAN DAL: ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, sağanakla birlikte taşkınların yaşandığı bölgelerde incelemede bulundu. Taşkınından dolayı kara yolunun kapandığını, derenin debisi arttığı aktaran Dal, sağanağın hız kesmeden devam ettiğini, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre saat 15.00'e kadar süreceğini söyledi. Felaket yaşanmaması yönünde temennide bulunan Dal, "Belediyemizin parkı ve Büyükşehir Belediyesi mezbahası da sular altında. Saimbeyli'de tüm kurumlar zaman mefhumu gözetmeksizin elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Önce can güvenliğini esas alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah daha büyük felaket yaşanmaz" dedi.

Ali GÖKDAL/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
