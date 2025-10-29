Haberler

Başkan Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesi'nde yürütülen yol yenileme ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan, modern ve konforlu ulaşım ağı oluşturmak için devam eden projeleri değerlendirerek, mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan çalışmalara dikkat çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, ilçede modern ve konforlu ulaşım ağı oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Mahallelerin ihtiyaçlarını giderdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Fen işleri ekiplerimiz sadece büyük bulvarların, ana caddelerin ve yeni yolların açılışını yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda mahalle aralarında ihtiyaç duyulan yerlerde de yol yenileme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yapılan bu yol çalışması, kentsel dönüşümle birlikte mahallenin yenilenmesi, değişimi ve dönüşümü açısından da büyük önem taşımaktadır."

Oruçreis Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eren ise yapılan hizmetlerden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
