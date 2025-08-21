Başkan Büyükkılıç'tan Anjiyografi Sonrası Teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçirdiği anjiyografi operasyonu sonrası kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Yılmaz ve Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi'nde kontrol amaçlı geçirmiş olduğu anjiyografi operasyonu neticesinde sağlık durumumun iyi olduğu bildirdi.

Kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Gerek anjiyo işlemi esnasında ve sonrasında hastanede bizleri yalnız bırakmayan, gerekse telefon ve sosyal medya yoluyla geçmiş olsun dilekleri ve şifa temennilerini ileten tüm hemşehrilerime ve tüm gönül dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Rabbimiz ömür verdiği sürece, kıymetli hemşehrilerimizin bize verdiği görevi layıkıyla sürdürmek için sevdamız olan Kayseri'ye el ele gönül gönüle hizmet etmeye devam edeceğiz."