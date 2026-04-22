Başkan Büyükkılıç'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramın gururunu yaşadıklarını dile getiren Büyükkılıç, Kayseri'de hayata geçirilen projelerle çocukların donanımlı bireyler olarak yetişmesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmetle andı.