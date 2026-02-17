Haberler

Başkan Büyükkılıç, ramazan öncesi istişare ve koordinasyon toplantılarına katıldı

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, istişare ve koordinasyon toplantılarına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, istişare ve koordinasyon toplantılarına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, önce AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen ramazan ayı istişare toplantısında partililer ve kadın muhtarlarla bir araya geldi.

Ramazan ayı öncesinde gerçekleştirilen toplantıda, sosyal dayanışma çalışmaları, mahalle bazlı ihtiyaç tespitleri ile gönül belediyeciliği anlayışı çerçevesinde yürütülecek faaliyetler ele alındı.

Toplantıda kadın muhtarların ve teşkilat mensuplarının talep, öneri ve görüşlerini dinleyen Büyükkılıç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, kadın muhtarlar ve ilçe kadın kolları başkanlarıyla ramazan sürecine ilişkin plan ve programları değerlendirdiklerini kaydetti.

Büyükkılıç, istişare toplantısının ardından AK Parti'nin ramazan koordinasyon toplantısına katıldı.

Teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, ramazan ayı boyunca yürütülecek saha çalışmaları, sosyal yardımlar, iftar programları ve vatandaş buluşmaları ele alındı.

Büyükkılıç, belediye olarak tüm birimlerle sahada aktif olacaklarını ifade ederek, kamu kurumları ile teşkilat arasındaki uyumun önemini anlattı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
