Haberler

Başkan Büyükkılıç iftarda gençlerle buluştu

Başkan Büyükkılıç iftarda gençlerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonu'nda düzenlenen iftar programına, Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İzzet Buzkan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve teşkilat mensupları ile çok sayıda genç katıldı.

Salon girişinde gençler tarafından karşılanan Büyükkılıç, iftar masalarını tek tek dolaşarak gençlerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Programda konuşan Büyükkılıç, gençlere kendilerini daha donanımlı bir şekilde yetiştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Eğitim önemine dikkati çeken Büyükkılıç, "Yükümüz ağır, işimiz çok. Gece gündüz demeden kendimizi anlatmamız, ifade etmemiz, mesajımızı vermemiz lazım. Bunun için de önce donanımlı olacaksınız, eğitiminizi en kaliteli şekilde yapacaksınız. İyi ki varsınız diyor, alnınızdan öpüyorum. Aidiyet duygusuyla şehrimize, vatanımıza sahip çıkacağız, dayanışacağız. Parmakla gösterilen örnek gençler olarak sayımızı arttırmamız lazım. Biz bir aileyiz, bu aile güçlü bir aile." ifadelerini kullandı.

Gençler de destekleri için Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz

Trump sağ gösterip sol vurdu! Dünyayı tedirgin eden tehdit
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı

ABD'nin saldırı mesajına Arakçi'den sürpriz teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran ateşkes için tek bir şart sundu

İran ateşkes için tek bir şart sundu
İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

İran, Hürmüz Boğazı'nı tek bir şartla açtı: Bunu yapan geçebilir
Hastaneye kaldırılan Zafer Ergin'in eski görüntüsü yeniden gündemde

Hastaneye kaldırılmasının ardından herkes bu görüntülerini paylaşıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır

"O ülkeye yapılacak saldırıyı, tüm Avrupa'ya sayarız"
İran ateşkes için tek bir şart sundu

İran ateşkes için tek bir şart sundu
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal