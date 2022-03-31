Başkan Büyükkılıç, "Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi"ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, Ankara'da düzenlenen "Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi"ne katıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da bulunduğu zirveye konuşmacı olarak katılan Büyükkılıç, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında belediye tarafından yürütülen çalışmaları anlattı, belediyelerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şehrin sera gazı envanterini güncelleme çalışması başlattıklarını anlatan Büyükkılıç, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Kayseri'de iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla yapılan çevre korumadan ulaşıma, KASKİ'den enerjiye birbirinden önemli proje, yatırım ve hizmetler hakkında sunum yaptı.

Büyükkılıç, iklim değişikliği ile mücadelede tarıma destek vermek için sadece 2022 yılının ilk 3 ayında 3 bin ton yem bitkisi, nohut, yazlık buğday, aspir ve korunga tohumu dağıtıldığını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye'nin otomobili TOGG'u da inceledi.