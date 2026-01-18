Haberler

Kayseri'de Gazetecilerle Buluşma

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente gelen Çukurova Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve aileleriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ziyaret amaçlı şehre gelen basın mensupları ve aileleriyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, 70'e yakın gazeteciyi şehirde misafir ettiklerini belirtti.

Misafirlerinin gün boyu birçok programı olduğunu belirten Büyükkılıç, "Şehrimizin kültürünü, tarihini ve birbirinden güzel lezzetlerini yakından tanıyacaklar. Bu güzel ziyaret ve katkıları için Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı sayın Cafer Esendemir ile tüm gazetecilerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Basın mensupları, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Kurşunlu Cami, Kayseri Saat Kulesi, Kayseri Kalesi, Arkeoloji Müzesi, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi, Milli Mücadele Müzesi, Şehir Kütüphanesi ve Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
