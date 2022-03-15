Beydeğirmeni Besi Bölgesine TOKİ desteğiyle besi çiftliği yapılması planlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi kapsamında, yeterli talep gelmesi durumunda TOKİ tarafından 10 yıl vadeyle geri ödemeli büyükbaş besi çiftliği yapılacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, gerek istihdam gerekse ekonomik katkı anlamında büyük imkan sağlayacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde projenin hızlandırılması için her türlü desteği verdiklerini belirtti.

Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile de görüştüklerini aktardı.

Görüşme doğrultusunda yeterli talep olması halinde hak sahiplerine TOKİ tarafından 10 yıl vadeyle geri ödemeli büyükbaş besi çiftliği yapılacağını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu konu ile ilgili ön talep toplama 21 Mart 2022 tarihinde başlayıp 8 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek. Ön talep dilekçesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Kayseri Ticaret Borsası ve Kayseri Kırmızı Et Üreticiler Birliğine başvurulması gerekiyor. Besicilerimize hayırlı, uğurlu olsun. 5,5 milyon metrekarelik bir alanda hayvancılığa nefes aldıracak, üretimin üssü olacak bir proje, değerli besicilerimizi bekliyor. Bu proje tamamlandığında yaklaşık 100 bin civarında hayvan üretimi sağlanacak."