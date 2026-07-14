Büyükakın: 15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, 15 Temmuz'un, tarihin en karanlık ihanet halkalarından biri olduğunu ifade ederek, kalbi memleket sevdasıyla çarpan asil bir milletin, ruhunu karanlık odaklara satmış modern Haşhaşilere karşı yazdığı o muazzam destanı yad etmek üzere yeniden kenetlendiklerini kaydetti.

O gecede, aidiyetlerini menfaatler uğruna feda edenlerin, gölgesinde huzur bulunan ay yıldızlı al bayrağın evlatlarına uçaklarla bomba yağdırdığını belirten Büyükakın, "Milli iradeyi temsil eden kurumlarımızı hedef alan bu ihanet şebekesi, milletin namusunu korumak üzere teslim edilen silahları yine bu toprağın asıl sahiplerine doğrultmuştur. Fakat hesaba katmadıkları yalın bir gerçek vardı, bu vatanın mayası, şehadeti en yüce rütbe sayan serdengeçtilerin inancıyla karılmıştır." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, 15 Temmuz'da vatanın istikbalini canından aziz bilen kahramanların adeta etten bir duvar ördüğünü aktararak, bıyığı yeni terlemiş delikanlıların, meydanlara birer Nene Hatun vakarıyla koşan kadınların omuz omuza vererek kutlu bir cephe oluşturduğunu bildirdi.

Tarihin, canını ortaya koyan yiğitlerin aldığı o son abdestteki teslimiyeti ile köprü üzerinde yalın ayak namlulara meydan okuyanların sarsılmaz inancını altın harflerle yazdığını belirten Büyükakın, şunları kaydetti:

"Şanlı ordumuzun mukaddes unvanı olan Mehmetçik kavramının arkasına sığınarak ihanet kusmaya çalışan alçaklar, meydanları ve havalimanlarını cansiperane savunan halkımızın kurduğu iman duvarına çarparak darmadağın olmuşlardır. Korkak adımlarla saklanacak köşe arayanların ve o esnada katillere gizli alkış tutanların aksine, bu aziz millet o gece ay yıldızlı al bayrağı kendine örtü eylemiş, hürriyetini kanıyla yeniden mühürlemiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, vatan müdafaasında canını feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bıraktığı bu asil mirası korumayı en kutsal vazifemiz addediyoruz. Geçmişteki acı tecrübelerden ders çıkararak, hafızamızdan silinecek bir gafletin çok daha sinsi saldırılara kapı aralayacağını unutmuyoruz. Bu hain virüsün kökünü tamamen kurutana dek kararlılığımızı ve dikkatimizi asla gevşetmeyeceğiz."

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şükranlarını sunan Büyükakın, birlik ve beraberliklerini her daim diri tutarak, şanlı hilalin altında tek yürek olmaya devam edeceklerini aktardı.