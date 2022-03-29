Başkan Büyükakın: Birlikte hareket edelim, girişimciliği teşvik edelim

KOCAELİ (Bültenler) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Atılımcı İş Adamları Derneği (ATİK) Başkanı İlker Kızılkaya ve İzmit Genç İş Adamları Derneği (İZGİAD) Başkanı Eray Bodur ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. ''Gençlerin iş dünyasında yer alması, dünyayı tanıması, girişimciliğin güzel örneklerini sergilemesi şahsımı çok mutlu ediyor'' diyerek görüşmelerde girişimciliğin önemine vurgu yapan Başkan Büyükakın, "Yenilikçi olmak, yeni pazarlar bulmak, teknolojik ve katma değeri yüksek ürünleri dünyaya satmak, uluslararası pazarlara ulaşmak için adım atan her iş insanımızı ve bununla birlikte genç girişimcilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu amaç uğrunda Büyükşehri Belediyesi olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya ve katkı sunmaya hazırız" ifadesini kullandı.

TEŞVİK EDİCİ DESTEKLER

Birlikte hareket etmenin, iş yapma biçimimizin yeninde ele alınmasının, dünya pazarlarıyla olan ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi üzerine konuşulan birlikteliklerde, konuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, İZGİAD ve ATİK başkanlarından yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. İş dünyasında sivil toplum kuruluşlarının önemine de vurgu yapılan görüşmede, genç iş insanlarının kendilerini yenilemesi, yeni dünyanın iş yapma biçimine adapte olması, eğitim faaliyetlerinin artması, girişimcilikte yeni fikirlerin ortaya çıkmasına dönük teşvik edici desteklerin neler olabileceğine dair birçok konu ele alındı.

"ÜLKEMİZ VE ŞEHRİMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Atılımcı İş Adamları Derneği (ATİK) Başkanı İlker Kızılkaya ve İzmit Genç İş Adamları Derneği (İZGİAD) Başkanı Eray Bodur ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerine, "Birlikte hareket edelim, girişimciliği teşvik edelim" diyen Başkan Büyükakın, "Kadınından erkeğine, gençlerden her yaştaki insanımızın girişimcilik alanında yol kat etmesi ülkemiz ve şehrimiz için çok önemli. Her daim ifade ettiğim gibi bu konuda da birlikte hareket etmeliyiz" şeklinde konuştu. Ziyaretler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Bültenler / Güncel