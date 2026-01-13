Gerze'de Belediye Başkanı Belovacıklı basın mensuplarıyla buluştu
Sinop'un Gerze ilçesi Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, basın mensuplarıyla bir araya gelerek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Sinop'un Gerze ilçesinde Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Bir restoranda düzenlenen programda konuşan Belovacıklı, Belediyenin çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi aktardı.
Basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayan Belovacıklı, "Kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesinde büyük emek harcayan tüm gazetecilerimize teşekkür ediyorum. İlçemizin gelişimi ve tanıtımı noktasında basınımızın katkısı çok kıymetlidir." diye konuştu.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel