Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Van'ın Başkale Kaymakamı Ramazan Cihangir, beraberindeki heyetle Köprüağzı ve Aydemir Jandarma Karakol Komutanlıklarını ziyaret etti.

Karakollarda incelemelerde bulunan Cihangir, yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Görevli personelle bir araya gelerek sohbet eden Cihangir, jandarma personeline çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Kaymakam Cihangir'e Cumhuriyet Savcısı Yiğit Kaptan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ceyhun Köymen ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Atalay Turan eşlik etti.

Kaynak: AA