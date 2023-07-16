Başkale'de sağanak yağış sele dönüştü

Van'ın Başkale ilçesinde yoğun yağış sele dönüştü. Ömerdağı mahallesinde tarım arazileri sular altında kaldı. Başkale'de bugün etkili olan sağanak ve dolu yağışı kırsal mahallelerde sel baskınlarına neden olurken, tarım arazilerinde hasara yol açtı. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği mahallelerde bazı tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi. Yüksek kesimlerden gelen sel suları yoldan geçen vatandaşlar ise cep telefonu kamerası ile görüntüledi.