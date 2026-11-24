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Van'ın Başkale ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anadolu Lisesi konferans salonunda devam eden programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancakli, eğitimde başarı düzeyini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başarı elde edilmesinde en büyük payın öğretmenlere ait olduğunu belirten Sancakli, "Ülkemizin aydınlık nesillerini yetiştirmek amacıyla zor şartlarda çalışan, çabalarıyla, fedakarlıklarıyla bugünü ve yarınlarımızı inşa eden ve neslimizin mimarı olan öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." dedi.

Aday öğretmenlerin yemin etmesinin ardından şiirler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı ve müzik dinletisi sunuldu.

Resim sergisinin açılmasıyla sona eren programa, Kaymakam Ramazan Cihangir, 18. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Muhammed Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlana Sala, Cumhuriyet Savcısı Yiğit Kaptan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ceyhun Köymen, Emniyet Müdür Vekili Atalay Turan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA