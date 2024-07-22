Başkale'de kuvvetli sağanak ve dolu yağışı sonrası sel meydana geldi

Başkale'de sel böyle geldi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı sonrası sel meydana geldi.

Başkale'ye bağlı Albayrak ve Aşağı Durak mahallelerinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kuvvetli sağanak sebebiyle meydana gelen sel suları nedeniyle dereler dolup taştı. Selin geliş anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sel nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmazken, yollarda ve menfezlerde hasar oluştu.