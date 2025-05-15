Başkale'de Karma Resim ve STEAM Çalışmaları Sergisi Açıldı

Başkale'de Karma Resim ve STEAM Çalışmaları Sergisi Açıldı
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Van'ın Başkale ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda düzenlenen sergide öğrencilerin sanat ve bilim alanındaki eserleri sergilendi. Kaymakam Erdoğan, gençlerin yaratıcılıklarını desteklediklerini belirtti.

Van'ın Başkale ilçesinde "Karma Resim ve STEAM Çalışmaları Sergisi" açıldı.

Fatih Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin sanat ve bilim alanındaki çalışmaları sergilendi.

Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, sergiyi gezerek eserler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Öğrencileri yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarından dolayı tebrik eden Erdoğan, gençlerin bu tür etkinliklerle hayal güçlerini daha da geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Bu tür çalışmalar, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyor. Sanat ve bilimi bir araya getiren projeleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
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