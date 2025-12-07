Van'da kar etkili oldu
Van'ın Başkale ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı. Kar nedeniyle yüksek kesimlerde sürücüler zorlanırken, ekipler aksama yaşanmaması için önlem aldı. Esnaflar iş yerlerinin önünde biriken karı temizlerken, belediye ekipleri de ilçe merkezinde temizlik çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel