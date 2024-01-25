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Başkale'de kar yağışı: 48 yerleşim yerinin yolu kapandı

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Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürünürken, 48 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkale'de kar yağışı: 48 yerleşim yerinin yolu kapandı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürünürken, 48 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

Türkiye genelinde yaşanan olumsuz hava, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de etkisini göstermeye başladı. Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle 48 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe merkezinde ise belediye ekipleri biriken karı kamyonlarla taşırken, buzlanmaya karşı da yol tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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