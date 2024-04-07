Başkale'de kar etkili oldu

Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı! Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi
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