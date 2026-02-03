Haberler

Van'da arazide 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Van'da arazide 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, yapılan arazi taramasında 20 kilo 250 gram toz esrar ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın arazi aramasında 20 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalında uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar aldı. Ekipler, bölgede arazi arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Aramalarda arazide gizlenmiş halde 20 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları netleşti