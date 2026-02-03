Van'da arazide 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, yapılan arazi taramasında 20 kilo 250 gram toz esrar ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın arazi aramasında 20 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalında uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar aldı. Ekipler, bölgede arazi arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Aramalarda arazide gizlenmiş halde 20 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
