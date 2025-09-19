Haberler

Başkale'de 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Van'ın Başkale ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Van'ın Başkale ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında program düzenlendi.

İlçe meydanında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Programa, Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur
