Başkale'de 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı
Van'ın Başkale ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Programa, Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan ve kurum amirleri katıldı.
Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel