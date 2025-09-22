Başka'da Kar Yağışı
Başkale ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Hava sıcaklıklarının düştüğü bölgede yaylalarda koyun otlatan çiftçiler, kar manzarasıyla karşılaştı. İspiriz Dağı ve çevresindeki dağlar beyaza büründü.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü 2 bin 460 rakımlı ilçede etkili olan sağanak, gece yüksek kesimlerde kara dönüştü.
İlçedeki 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki dağlar, beyaza büründü.
Yaylada koyunlarını otlatan bazı çiftçiler, sabah kar manzarasıyla karşılaştı.
